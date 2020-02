Ss Cosma e Damiano, nascondeva armi in auto: Denunciato 22enne di Gaeta

Il 12 febbraio 2020, in SS.Cosma e Damiano, i militari della locale stazione carabinieri deferivano all’a.G. in stato di libertà un 22 enne di Gaeta che, a seguito di perquisizione personale e veicolare effettuate nell’ambito di servizio di controllo del territorio, veniva trovato in possesso di nr. 2 coltelli a serramanico e nr. 1 bisturi, celati all’interno dell’abitacolo della propria autovettura.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.