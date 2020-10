Si avvia verso il gran finale il progetto teatrale “Dove eravamo rimasti”, ideato dalla Compagnia

Imprevisti e Probabilità e sostenuto dalla Regione Lazio col patrocinio del Comune di Formia.

Lo spettacolo “I parenti terribili” con la regia di Raffaele Furno avrebbe dovuto debuttare lo scorso

marzo ma, come tutto il resto della vita, è stato messo in stand by a causa del lockdown nazionale.

Ora, finalmente, la Compagnia Imprevisti e Probabilità è pronta ad alzare di sipario su questo

progetto ambizioso e complesso. L’ispirazione della messa in scena arriva da lontano, dal Museo

del Prado di Madrid che espone il quadro di Paul Klee “La casa rotante”. La tela surrealista si è

trasformata in una potente scenografia tridimensionale, grazie al talento pittorico di Soledad Agresti

e alla progettazione tecnica di Giuseppe Pensiero, Ludovico Manna e Anna Andreozzi.

L’azione si svolge all’interno della tela; la rappresentazione di una casa squarciata, aperta, costruita

con linee storte e discontinue è l’opposto del senso di protezione e di calore che normalmente

associamo ai concetti di casa e di famiglia. Le forme distorte di Klee incarnano pienamente le onde

emotive che caratterizzano i rapporti contorti della famiglia che le abita: una madre ossessivamente

innamorata del proprio figlio, fino ad esserne gelosa come una donna col proprio amante; un padre

assente che si sente un fallito e va alla ricerca di nuove emozioni al di fuori delle mura domestiche;

una zia che ha rinunciato all’amore e alla vita perché persa dietro le sue manie e il suo enorme

rancore verso la sorella. L’unico sprazzo di luce e di speranza in casa è proprio il figlio ventenne,

Michel, che non vede l’ora di condividere con la madre una splendida notizia. Michel ha incontrato

una ragazza e ne è follemente innamorato. Ma quella che dovrebbe essere una gioia per lui e per i

suoi familiari innesca un susseguirsi di gelosie, ripicche, livori assopiti negli anni che

trasformeranno tutto in una immane tragedia. Ci sono mille modi di amare, e non tutti sono sani. Ci

sono altrettanti modi di fingere di amare, fingere a se stessi, fingere al mondo.

“I parenti terribili” di Jean Cocteau.

Con: Soledad Agresti, Valentina Fantasia, Massimo Palmaccio, Giuseppe Pensiero, Gio Lungo.

Regia: Raffaele Furno

Sabato 24 ottobre ore 20.30, Domenica 25 ottobre ore 19

Teatro della Chiesa di Don Bosco, Via Appia lato Napoli

Ingresso 8€

Solo 60 posti a replica, nel pieno rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali.

Prenotazione al 338 243 9361