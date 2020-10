Un progetto pensato per 35 piccoli comuni, comunità al di sotto di 5000 abitanti, un patrimonio storico

culturale per la Regione e memoria storica delle nostre tradizioni. Per loro nasce il progetto PICCOLI

COMUNI SI RACCONTANO della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, nella

sua seconda edizione per la quale si sono sviluppate collaborazioni con importanti istituzioni: Teatro

dell’Opera e Conservatorio di Santa Cecilia. Dal 2 ottobre ai primi giorni di novembre l’intero territorio

sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, nuovo circo: un caleidoscopico calendario di

eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.

Dopo l’anteprima a Castel San Pietro Romano con Michele Placido ed a Ventotene con il Teatro Bertolt

Brecht, dal 2 ottobre partirà la programmazione di Piccoli Comuni si raccontano con 33 nuovi

appuntamenti in altrettanti Comuni del Lazio.

Ampio spazio alla musica di qualità a partire dal Jazz con una formazione d’eccezione: IMPERFECT TRIO con

l’ecclettico Roberto Gatto alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso e contrabbasso, Marcello Allulli al sax

per due grandi appuntamenti (Piglio 4 ottobre; Poggio Nativo 18 ottobre). Con questo trio Roberto Gatto si

muove all’insegna della sperimentazione legata alle nuove sonorità e conduce il pubblico nel mondo

dell’elettronica, del progressive rock e dell’improvvisazione, dando vita ad una performance multiforme.

Dopo l’incredibile consenso di pubblico nella passata edizione, è confermata la collaborazione con il

Conservatorio di Santa Cecilia nell’ottica di presentare quei giovani talenti che già stanno ottenendo

successi nella carriera professionale. Sono 3 le formazioni che si alterneranno in diversi Comuni: dal

quartetto d’archi con RACCONTO DI UN QUARTETTO D’ARCHI, TRA CONTRASTO E ARMONIA (Colonna 2

ottobre, Castelforte 9 ottobre, Maenza 11 ottobre, Roccagiovine 30 ottobre), al quartetto di chitarre con

QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA (Norma 31 ottobre, Capranica Prenestina 1 novembre), al duo

CHITARRE A PASO DOBLE (Cantalupo 23 ottobre, Cerreto Laziale 24 ottobre, Collevecchio 25 ottobre).

Importante la collaborazione avviata per questa edizione con “FABBRICA” YOUNG ARTIST PROGRAM del

Teatro dell’Opera destinato a talenti nella produzione di opere liriche provenienti da tutto il mondo che abbiano

già terminato un percorso di studi attinente o già maturato delle prime esperienze in palcoscenico. Saranno 3

concerti intimi e raffinati per presentare i giovani cantanti accompagnati al pianoforte in LE PIU’ BELLE ARIE

D’OPERA (Castiglione In Teverina 2 ottobre, Allumiere 9 ottobre, Poggio Moiano 16 ottobre).

Per la sezione teatro, Sebastiano Somma ci porterà nelle pagine indimenticabili della grande letteratura

americana con un reading tratto da IL VECCHIO E IL MARE di Ernest Hemingway con Cartisia J. Somma e

accompagnato al violino il M° Riccardo Bonaccini (Oriolo Romano 3 ottobre, Roccasecca Dei Volsci 4

ottobre).

Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo danno voce e corpo ad una delle più belle storie mai raccontate, OMERO,

ILIADE, e la musica dal vivo di Pino Cangialosi diventa suggestiva complice ed elegante compagnia di questo viaggio

tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco (Sant’Angelo Romano 25 ottobre)

Un omaggio allo scrittore americano Charles Bukowski quello di Jacopo Ratini in SALOTTO BUKOWSKI, in

cui le poesie saranno affiancate ai grandi successi della canzone d’autore italiana suonati, cantati e

reinterpretati da Gianmarco Dottori. Al pianoforte il Maestro Luca Bellanova, curatore degli arrangiamenti

musicali dello spettacolo (Canepina 31 ottobre, Mazzano Romano 1 novembre).

Spazio anche alle compagnie professioniste più interessanti che svolgono nel territorio laziale

un’importante azione di diffusione teatrale e culturale. Venti Chiavi Teatro con COMPILATION,

spettacolo/concerto, presenta un racconto generazionale per indagare il tema delle relazioni, un percorso sulla

memoria e sulla creazione della nostra identità (Farnese 31 ottobre). Matutateatro in GARBATELLA. VIAGGIO

NELLA ROMA DI PIER PAOLO PASOLINI ambientato nella Roma degli anni Cinquanta, esplora la lingua sperimentale di

Pasolini e le canzoni romane di una volta, in una nuova modalità di teatro di narrazione (Forano in Sabina 4 ottobre,

Città Ducale 18 ottobre).

Giannino Stoppani in arte Burrasca di Settimo Cielo è ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca, un

bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800 (Montopoli 17 ottobre). Per i bambini una sezione dedicata al nuovo

circo, con artisti che operano sia in Italia che all’estero, in grado di utilizzare varie tecniche come il teatro, la danza, la

clownerie, l’acrobatica. Eugenio De Vito e Leonardo Varriale sono i protagonisti della slapstick comedy Backpack

(Ponza 9 ottobre, Roiate 10 ottobre, Piansano 30 ottobre); Ivan Perretto in Bubble Concert si esibisce in un concerto

con bolle di sapone (Fontechiari 3 ottobre, Vico Nel Lazio 11 ottobre, Vallerano 16 ottobre, Camerata Nuova 17

ottobre); Niccolò Nardelli in Mercante di Gravità è un giovane venditore con poteri straordinari (Esperia 23 ottobre,

Torre Cajetani 24 ottobre, Poli 25 ottobre).

I 35 Comuni coinvolti nelle 5 Province: Allumiere, Camerata Nuova, Canepina, Cantalupo, Capranica Prenestina,

Castel San Pietro Romano, Castelforte, Castiglione in Teverina, Cerreto Laziale, Città Ducale, Collevecchio, Colonna,

Esperia, Farnese, Fontechiari, Forano in Sabina, Maenza, Mazzano Romano, Montopoli, Norma, Oriolo Romano,

Piansano, Piglio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poli, Ponza, Roccagiovine, Roccasecca dei Volsci, Roiate, Sant’Angelo

Romano, Torre Cajetani, Vallerano, Ventotene, Vico nel Lazio

PROVINCIA DI LATINA

18 settembre h. 21.30 – VENTOTENE

Piazza Castello

PINOCCHIO A TRE PIAZZE

Compagnia Teatro Bertolt Brecht

ANTEPRIMA



4 ottobre h. 18.00 – ROCCASECCA DEI VOLSCI

Sala consiliare

IL VECCHIO E IL MARE

di Ernest Hemingway

con Sebastiano Somma e Cartisia J. Somma | al violino il M° Riccardo Bonaccini



9 ottobre h. 18.00 – PONZA

Ex scuola media

BACKPACK

con Leonardo Varriale, Eugenio De Vito

spettacolo per bambini



9 ottobre h. 21.00 – CASTELFORTE

Chiesa dell’Annunziata

RACCONTO DI UN QUARTETTO D’ARCHI, TRA CONTRASTO E ARMONIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia



11 ottobre h. 18.00 – MAENZA

Castello Baronale

RACCONTO DI UN QUARTETTO D’ARCHI, TRA CONTRASTO E ARMONIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia



31 ottobre h. 21.00 – NORMA

Chiesa Madonna del Carmine

QUATTRO CHITARRE SUONANO LA GIOIA

Concerto a cura del Conservatorio di Santa Cecilia