Telefona ai carabinieri perché impossibilitato ad andare al supermercato. I militari gli portano la spesa a casa

Un cittadino di Norma, impossibilitato ad uscire dalla propria abitazione per un recente intervento di protesi al ginocchio, ha telefonato ai carabinieri della locale stazione per chiedere assistenza, non essendo in grado di provvedere alla spesa. In brevissimo tempo i militari presenti hanno annotato la lista dei generi alimentari di cui necessitava, recapitando gli stessi presso la sua abitazione.

L’uomo ha voluto ringraziare i carabinieri con una comunicazione scritta, particolarmente toccante, pervenuta alla locale stazione, dimostrando la sua riconoscenza per quanto fatto a lui ed al popolo italiano nell’impegno di sempre.