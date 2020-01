Tenta due rapine e palpeggia una commessa: Arrestato dai Carabinieri

Nella tarda serata del 14 gennaio 2020, in Latina Scalo, i militari del NOR sezione radiomobile, a seguito di richiesta pervenuta dalla centrale operativa, traevano in arresto nella flagranza dei reati di “Tentata Rapina”, “Lesioni Personali” e “Violenza Sessuale”, un 29enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

Nella circostanza il prevenuto, dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di abbigliamento, tentava con forza di impossessarsi dell’incasso giornaliero custodito all’interno del registratore di cassa, non riuscendo nell’intento, per la pronta reazione della commessa.

Successivamente La donna veniva altresì afferrata per il braccio dal malfattore e scaraventata con la testa verso le mensole della cassa, procurandosi lesioni.

Prima di uscire dall’esercizio, l’uomo “palpeggiava nelle parti intime la vittima”, per poi recarsi all’interno di un’agenzia assicurativa, attigua al negozio di abbigliamento, chiedendo con insistenza del denaro all’impiegata, ma la pronta reazione della stessa e l’arrivo del titolare, mettevano in fuga il malvivente che si dileguava a piedi per le vie del centro.

L’immediato intervento dei militari operanti, coadiuvati dai carabinieri di sermoneta, consentiva di rintracciare e bloccare l’uomo nei pressi dello scalo ferroviario.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina