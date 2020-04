Tentato furto ad un distributore sventato dagli uomini della Polizia

Questa notte personale della Questura di Latina, su segnalazione della locale Sala Operativa, è intervenuto presso il distributore “FIAMMA 2000” per la segnalazione di un tentativo di furto. E’ stato lo stesso titolare del distributore a fornire direttamente le informazioni al telefono con gli operatori del 113, collegato con l’impianto di videosorveglianza installato nell’area.

Tempestivo l’intervento degli uomini della Questura, i quali giunti sul posto individuavano tre persone con il volto travisato da passamontagna, vicini ad un furgone; questi, alla vista della Polizia, si davano a precipitosa fuga nelle campagne circostanti, abbandonando l’attrezzatura ed il veicolo sul posto.

Gli immediati rilievi degli agenti accertavano che i malviventi, dopo aver tagliato e divelto un lucchetto posto a protezione del tombino della cisterna ove è contenuto il gasolio, avevano già introdotto un tubo in plastica che collegava la cisterna con due grosse taniche presenti all’interno del furgone mediante l’uso di una pompa elettrica.

Il veicolo abbandonato sul posto, è risultato oggetto di furto, lo scorso 23 gennaio a Terracina.

Le immagini delle telecamere e il materiale recuperato sul posto sono ora al vaglio della Polizia Scientifica, per accertare l’identità degli autori del tentato furto.