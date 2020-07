Gli uomini del Commissariato di Terracina, nel corso della notte e durante un mirato servizio di controllo della MOVIDA finalizzato al contrasto della diffusione del COVID-19, intervengono all’interno di un ristorante del litorale per sedare una rissa scoppiata tra una ventina di giovani per futili motivi.



Nel corso delle operazioni svolte per il ripristino dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, tre operatori sono intervenuti e hanno subito lesioni di lieve entità. Gli immediati accertamenti hanno consentito l’individuazione e la denuncia a piede libero di sei aggressori, deferiti per i reati di rissa, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.



Indagini in corso per accertare ulteriori responsabilità.