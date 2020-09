Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, sta intervenendo in Terracina nel centro storico (Corso Anita Garibaldi 44) per il ribaltamento di una autocisterna contenente circa 2500 litri di GPL. Sul posto si è constatato che non ci sono, al momento, fuoriuscite di gas. Sul posto è in arrivo il Carro travasi NBCR del Comando di Roma.

Seguiranno aggiornamenti.