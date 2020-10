In data 06.10.2020, presso la centrale operativa sul numero unico 112 è giunta richiesta di soccorso da parte di un cittadino germanico di 31 anni per essere stato morso da un cane da gregge mentre si trovava in alta montagna, in località monte Redentore.

Personale del 118 di Latina, grazie alle coordinate geografiche fornitegli dall’operatore della centrale operativa dell’arma, è riuscito a localizzare il malcapitato ed a trasportarlo a bordo di eliambulanza presso il pronto soccorso del locale ospedale civile “dono svizzero” per poi essere dimesso subito dopo.

Sul posto è intervenuta anche pattuglia del comando stazione cc forestale di Spigno Saturnia nel tentativo di rinvenire il suddetto animale.