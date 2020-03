“Tuteliamo chi ci tutela”: inizia oggi a Gaeta la consegna dei kit a medici e forze dell’ordine

Si chiama “Tuteliamo chi ci tutela” ed è una delle tante iniziative predisposte dall’Amministrazione Mitrano e finalizzata a dare sostegno e supporto a tutti coloro che continuano il loro lavoro al servizio della collettività. “E’ una lotta contro il tempo – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – e la richiesta di dispositivi per proteggersi dal contagio è sempre più crescente. Con “Tuteliamo chi ci tutela”, nel nostro piccolo, vogliamo quindi manifestare il nostro sostegno e la nostra vicinanza a tutti coloro che non si fermano e che proseguono con abnegazione ed impegno il loro lavoro a contatto con persone malate e cittadini comuni e che quindi sono maggiormente esposte al contagio. Penso alle forze dell’ordine, al personale medico-sanitario, ai volontari delle diverse associazioni ed organizzazioni di assistenza”. Prosegue quindi incessantemente l’attività di solidarietà attraverso un’iniziativa coordinata dal Presidente della commissione cultura Gianna Conte. “Tuteliamo chi ci tutela – commenta il consigliere Gianna Conte – va ad aggiungersi a quella che si può definire una vera e propria rete solidale con diverse iniziative messe in campo dall’Amministrazione Mitrano con il sostegno di tante persone comuni e volontari: dallo “sportello di ascolto” per il sostegno psicologico, al “cuore di Gaeta c’è”, all’iniziativa degli artigiani, a “noi 100 ci siamo”, “io leggo a casa”. Una città che si è rimboccata le maniche a partire dal nostro Sindaco e che è pronta a dare supporto lì dove occorre. Con “Tuteliamo chi ci tutela”, in sinergia con l’Assessore alla polizia locale Felice D’Argenzio ed il Comandate della Polizia locale Annamaria De Filippis, iniziamo oggi la distribuzione della prima tranche di consegna dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, disinfettanti, guanti che doneremo ai volontari della protezione civile e della croce rossa, ai medici di medicina generale, al personale medico in servizio al “Mons. Di Liegro” di Gaeta e “Dono Svizzero di Formia” a tutte le forze dell’ordine e guardia parchi di Gaeta. Tutto ciò è reso possibile grazie alla generosità di tante persone, Aziende ed imprenditori del territorio. La distribuzione avverrà grazie al supporto logistico della Croce Rossa Italiana e dei volontari dell’Associazione Maremoto