La scorsa notte i poliziotti della Questura di Latina impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto P.A. del 1999 per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti della Questura di Latina mentre effettuavano un posto controllo nel pieno centro cittadino, sono stati richiamati dalle grida di alcuni giovani che segnalavano un’autovettura tipo SUV, che a folle velocità e contromano si stava dirigendo proprio verso di loro.

I poliziotti della Squadra Volante con grande perizia operativa riuscivano a bloccare il veicolo al cui interno vi erano tre occupanti, uno dei quali, il conducente, in evidente stato di alterazione, manifestava da subito aggressività ed insofferenza nei confronti degli operatori. Alla richiesta degli agenti di mostrare i propri documenti il giovane si scagliava con violenza verso i poliziotti che riuscivano a bloccarlo ed immobilizzarlo utilizzando lo spray urticante in dotazione agli equipaggi della Polizia di Stato. Il giovane sottoposto al controllo del tasso alcolico con Etilometro SAFIR, misurava un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l .

Informato il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, Dott.ssa TAGLIONE, il P.A. del 1999 è stato tratto in arresto per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, e sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare nella propria abitazione in attesa del Rito Direttissimo che si terrà domani mattina presso il Tribunale di Latina.

Uno dei poliziotti intervenuti, ha riportato lesioni successivamente medicate e giudicate guaribili in gg. 5 s.c. dal locale nosocomio S.M. Goretti.