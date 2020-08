Nel piccolo borgo di Campodimele (LT), scenario fiabesco naturale immerso tra i Monti Aurunci, compare giovedì 20 agosto alle ore 21.00 la terza fantastica ‘stazione’ di “Undici volte Rodari”: il tour letterario per i bambini e le famiglie, dedicato a Gianni Rodari e ai suoi innumerevoli volti di scrittore, giornalista, pedagogo e intellettuale, nel centenario della nascita (23 ottobre 1920).

A realizzare l’avventura itinerante, in undici Comuni del territorio, è il Sistema Bibliotecario Sud Pontino in collaborazione con Leggimi Sempre (grazie alla L. Regionale n. 42/1997, Avviso pubblico “La Cultura fa sistema 2019). I vari eventi si svolgono con la musica dal vivo di ARS-Arte Ricerca Sperimentazione e in sinergia con le 11 Biblioteche del Sistema.

Radio Show Italia è la radio ufficiale della manifestazione.

La terza tappa a Campodimele arriva dopo le prime due a Monte San Biagio (25 luglio) e Lenola (12 agosto), e come sempre si svolgerà con un piccolo pubblico e in diretta Facebook sulla pagina di Leggimi Sempre. Per la partecipazione dal vivo, nel rispetto delle regole anti Covid-19, la prenotazione è obbligatoria (Comune di Campodimele, tel. 0771 598013, int. 6).

Il 20 agosto alle 21.00, nella Piazza del Municipio di Campodimele, con vista sull’olmo centenario, scopriremo insieme il Gianni Rodari esploratore del fantastico.

Accompagnati dal violino di Ilenia De Meo dell’ARS di Fondi e da proiezioni a tema, leggeremo favole, racconti e filastrocche del grande scrittore di Omegna che narrano avventure spaziali e viaggi in paesi incredibili: capolavori tratti da Favole al telefono, Fiabe lunghe un sorriso, Il libro degli errori e Il libro dei perché, fino alle Filastrocche in cielo e in terra e alle Filastrocche lunghe e corte.

Un ascensore per le stelle, una Luna al guinzaglio, terre in cui gli uomini vanno a motore e “paesi senza punta” né offese: queste alcune delle formidabili invenzioni che vivremo insieme, con la partecipazione attiva dei piccoli, che scopriranno anche pulcini cosmici che reclutano bambini terrestri per viaggi in orbita, un Pianeta degli alberi di Natale, e poi mondi commestibili e altri in cui le “caramelle istruttive” sostituiscono i compiti.

L’appuntamento si realizza in collaborazione con il Comune di Castelforte e la sua Biblioteca Comunale. «La lettura è fonte di arricchimento culturale, morale e sociale» dichiara il sindaco di Campodimele Roberto Zannella «e nel centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari anche il Comune di Campodimele vuole rendere omaggio al maestro, indiscutibilmente uno dei più grandi e importanti autori italiani di letteratura per l’infanzia. I libri di Rodari» aggiunge Zannella «hanno di sicuro aiutato molti ragazzi allo sviluppo dell’immaginazione e della fantasia».

Unico premio Andersen (1970) del nostro Paese, Rodari era anche giornalista, maestro elementare, autore televisivo, fine intellettuale, e ai suoi bambini trasmetteva, a scuola e nei libri, una grande curiosità per il mondo, le culture e l’universo.

«Ma nel suo immaginario» commenta Cristina Gattamorta di Leggimi Sempre «la geografia, la storia, le scienze, la tecnologia, l’astronomia, si trasfigurano in materie fantastiche e in esperienze poetiche, magiche e spiazzanti. Sempre con un rimando a grandi e“trasgressivi” ideali: la felicità umana, la libertà, la pace, la fantasia come formidabile arma contro la banalità e l’odio».

Soprattutto è piena la fiducia di Rodari nella civiltà dei bambini: ai quali, come dice il pulcino cosmico di Favole al telefono, i genitori terrestri dovrebbero insegnare «che dovranno viaggiare tra le stelle», «che sono cittadini dell’universo» e «che la parola nemico, fuori della Terra, non esiste».

L’evento si conclude con un’invenzione letteraria dei bambini “alla Rodari”: partendo dai suggerimenti della sua Grammatica della fantasia (stavolta il capitolo 26, “L’omino di vetro”), ognuno sceglierà un materiale (ad esempio, il vetro, la carta velina, il legno, il ghiaccio, il gelato…) e con quello creerà un personaggio fantastico da raccontare con le parole o i disegni.

Tra piazze, parchi e teatri all’aperto del Sud Pontino, “Undici volte Rodari” prosegue a Fondi (28 agosto, Giudea e Largo Toaff),Castelforte (31 agosto, Piazza San Rocco), Terracina (10 settembre, Piazza del Municipio) e Gaeta (22 settembre, Piazza Goliarda Sapienza