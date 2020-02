Vela, nona prova del Campionato Invernale del Circeo

Si è svolta Domenica 23 Febbraio la nona prova del Campionato Invernale del Circeo, organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo, del Comune e del Locale Ufficio Marittimo di San Felice Circeo.

Il Circeo regala ai suoi regatanti una bellissima giornata di sole e vento, un sostenuto ponente non ha tradito le aspettative e ha permesso al Comitato di Regata, presieduto dal Giudice Nazionale Carlo Cacioppo, di portare a termine una prova con il campo di Regata posizionato nella splendida cornice di fronte il Lungomare del Circeo tra Torre Olevola e Torre Vittoria, record di iscritti con 30 imbarcazioni in acqua suddivise in due raggruppamenti regata e uno crociera.

Guida la classifica generale dopo nove prove e due scarti in classe regata 1, Cavallo Pazzo II, l’X 35 di Enrico Danielli, secondo Tazmania il Grand Soleil 40 di Enrico Cipolloni terzo Lolifast il Sun Fast 3600 di Fabrizio Clemente, nel secondo raggruppamento regata dopo nove prove è Frinky L’ Hanse 37 di Francesco Frinchillucci a guidare la classifica seguito da Filodonda il Dufour 34 di Alessandro Tramparulo, terzo Gunboat Rangiriri l’Half Ton di Claudio Massucci autore di un ottima prove di giornata.

Nel raggruppamento Crociera guida la classifica Nano Matto il Bavaria 34 della Famiglia Carpitelli, seconda Nina il Sun Odyssey 45 di Roberto Signorotto, terzo Mary One l’Hanse 400 di Rocco Mollicone.

Nel corso del doporegata svoltasi nella Deck House del Circeo Yacht Vela Club il Presidente del sodalizio Pontino Dott. Franco Borsò ha presentato la 42^ Centomiglia del Medio Tirreno Regata Nazionale Offshore in programma al Circeo il 9-10 Maggio e ha ringraziato gli sponsor manifestazione: Gusto & Tradizione, Mywinestore, Pastificio Fedeli, Evolution Sail, M2O Marine, Ristorante Annarella Ammare, inoltre ha illustrato il programma 2020 delle attività didattiche con in calendario Corsi di Navigazione, Corsi sulla Sicurezzain Mare, Corsi di Meteorologia e numerosi seminari su tematiche ambientali.

Prossimo e ultimo appuntamento con il Campionato Invernale al Circeo l’ 8 Marzo.

Info Classifiche Foto www.cyvc.it e Facebook Gruppo Circeo Yacht Vela Club.