A Scauri a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Polizia locale, la Guardia Costiera è intervenuta, nei pressi del Lido Vascello, per la presenza di due soggetti originari di Pozzuoli (NA), intenti a vendereprodotti ittici direttamente in spiaggia. E’ stata elevata una sanzione amministrativa da 1500 euro per detenzione e vendita di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità, con il conseguenziale sequestro amministrativo di kg. 15 circa di pesce vario (gamberi, seppie, calamari, merluzzi e triglie). La Polizia locale ha inoltre provveduto alla contestazione del commercio abusivo sulla spiaggia ai sensi del D. Lgs. 114/98. Il prodotto ittico è stato quindi destinato allo smaltimento a cura di ditta specializzata, come disposto dal medico veterinario ASL intervenuto: lo stesso prodotto infatti, di dubbia provenienza e peraltro conservato sotto il sole, è risultato privo dei minimi requisiti igienico sanitari e pertanto non idoneo al consumo umano.

