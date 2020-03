Ventotene luogo della memoria, la proposta di legge

In Commissione ‘Affari Europei e internazionali, cooperazione tra i popoli’, presso il Consiglio Regionale del Lazio, approvati 3 dei 4 articoli (accantonato l’art. 3 sulle disposizioni finanziarie) di cui è composta la proposta di legge di iniziativa del presidente Alessandro Capriccioli (+ Europa) riguardante il ‘Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea‘.

Gli articoli 1 e 2, approvati in commissione riguardano rispettivamente il riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria, e un fitto programma di interventi e iniziative tra le quali la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”.

Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa, all’interno della quale sono resi fruibili gli studi, le ricerche i filmati e le pubblicazioni realizzate con il contributo regionale, nonché le tesi di laurea premiate. Grazie al subemendamento presentato dallo stesso Capriccioli e da Silvia Blasi, la legge si arricchisce di una parte che prevede la promozione e diffusione degli interventi realizzati attraverso i siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale che provvederanno ad istituire una specifica sezione denominata “Giornata diluogo della memoria e isola d’Europa, all’interno della quale sono resi fruibili gli studi, le ricerche i filmati e le pubblicazioni realizzate con il contributo regionale, nonché le tesi di laurea premiate.

Al termine della seduta il presidente Alessandro Capriccioli ha anticipato un percorso di audizioni con gli assessorati, a cominciare da oggi con il vicepresidente Daniele Leodori, affinché la legge arrivi in aula dopo un percorso il più possibile condiviso e partecipato. Hanno partecipato: Marietta Tidei (Gruppo Misto), Silvia Blasi (M5s), Laura Cartaginese (Lega).