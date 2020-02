VVF salvano cucciolo

Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di San Felice Circeo, in via Brecciata, a seguito di segnalazioni per un soccorso ad un cane.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina ha constatato la presenza di un cucciolo di cane meticcio in evidente difficoltà all’interno di una vecchia cava dismessa.

Il piccolo animale, dopo essere stato spaventato da un altro cane più grande è scivolato in un dirupo profondo circa 4 metri avendo difficoltà nel risalire.

Non semplici le operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco in quanto la fitta vegetazione e i rovi impedivano di raggiungere la bestiola.

Rocky, il nome del cagnolino, è stato poi raggiunto da un Vigile del Fuoco che lo ha trovato apparentemente in buono stato, anche se impaurito, e riconsegnato al suo proprietario presente sul posto.