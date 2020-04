Welfare Emergenza Covid-19, un sostegno per tutti

Il Comune di Gaeta vara una manovra economica da 606mila € di fondi comunali per far fronte all’emergenza Covid-19. I moduli da consultare e compilare sono scaricabili cliccando sul seguente link:

http://www.comune.gaeta.lt.it/In-Evidenza/WELFARE-UN-SOSTEGNO-PER-TUTTI

A seguire la sintesi delle misure adottate.

MISURA 1- DIAMOCI UNA MANO-

Sostegno alle persone con disagio socio economico

Misura 1.1. _ Sostegno economico alle persone con disagio socio economico

Destinatari: Nuclei familiari con contingente difficoltà economiche ( e sociali)

ISEE < 5.000,00 euro

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: Max. 1.200,00 euro (CONTRIBUTO ECONOMICO)

Misura 1.2 – Buoni spesa

Destinatari: Nuclei familiari con contingente difficoltà economiche

ISEE < 5.000,00

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: Buoni spesa-Max 100,00 a settimana per Nucleo familiare

In deroga su valutazione dell’assistente sociale

Misura1.3 -buoni spesa – generi alimentari – prodotti di prima necessità

Destinatari: Nuclei familiari con contingente difficoltà economiche

ISEE non specificato

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: Max 100,00 a settimana per Nucleo familiare

Misura 1.4 – Acquisto medicinali

Destinatari: Nuclei familiari con contingente difficoltà economiche

ISEE < 5.000,00

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: contributo economico per acquisto Medicinali max 100 euro al mese per Nucleo familiare da rendicontare al Servizio Sociale

Misura 2- NOI ACCANTO A TE – assistenza alle famiglie con presenza nel nucleo di persone con patologie cliniche

Misura 2.1- Assistenza alle famiglie con bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) legge 170/2010

Destinatari: Nuclei familiari con minori in età scolastica (da 6 anni a 14 anni ) frequentanti le scuole primarie di secondo grado e scuola secondaria di primo grado ( elementari e medie per servizi di supporto ed assistenza domiciliare didattica e per acquisti di ausili didattici ai bambini al bambino

ISEE < 5.000,00 euro

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia del beneficio: Max € 1.200,00. Contributo economico a sostegno del servizio di assistenza domiciliare didattica e acquisto di ausili didattici.

Le spese dovranno essere rendicontate ai servizi sociali.

Misura 2.2 Assistenza alle famiglie con malati oncologici

Destinatari:I Nuclei Familiari con presenza nel nuclei familiare di persone affette da patologie oncologie

ISEE < 5.000,00 euro

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia del beneficio: Max € 1.200,00. Contributo economico per rimborso delle spese necessarie per i servizi di assistenza a domicilio o trasporto sanitari presso altri ospedali o strutture specialistiche, visite specialistiche, delle persone affette da patologie oncologiche

Le spese dovranno essere rendicontate ai servizi sociali.

Misura 2.3 Assistenza alle famiglie con persone affette da malattie neurologiche

Destinatari Nuclei Familiari con la presenza di persone affette da patologie neurologiche ( SLA, PARKINSON, SCLEROSI MULTIPLA E ALZHEIMER)

ISEE < 5.000,00 euro

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia del beneficio: Max € 1.200,00. Contributo economico per rimborso delle spese necessarie per i servizi di assistenza a domicilio o trasporto sanitari presso altri ospedali o strutture specialistiche, visite specialistiche, delle persone affette da patologie neurologiche.

Le spese dovranno essere rendicontate ai servizi sociali.

Misura 2.4 Assistenza alle famiglie con bambini in età prescolare affetti da disturbi dello spettro autistico

Destinatari: Nuclei familiari con bambini in età prescolare affetti da disturbi dello spettro autistico ISEE < 5.000,00 euro

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia del beneficio:Max € 1.200,00. Contributo economico per rimborso delle spese necessarie per i servizi di assistenza a domicilio, visite specialistiche e acquisti di ausili didattici dei minori affetti da disturbi dello spettro autistico.

Le spese dovranno essere rendicontate ai servizi sociali.

Misura 3 – INSIEME ALLE GENERAZIONI FUTURE – SCUOLE A CASA

Misura 3.1 – Fornitura KIT SCUOLA

Destinatari: Minori in età scolastica (da 6 anni a 14 anni ) frequentanti le scuole primarie di secondo grado e scuola secondaria di primo grado appartenenti a nuclei familiari in disagio socio economico;

ISEE < 5.000,00

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus , su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio:

– fornitura del kit scolastico per minori frequentanti la Scuola primaria di II grado (Elementari) che sarà consegnato a domicilio.

– fornitura del kit scolastico per minori frequentanti la Scuola secondario di I grado (Medie) che sarà consegnato a domicilio.

Misura 3.2- Sostegno alla didattica scolastica ( insieme a scuola oltre le distanze)

Destinatari: minori in età scolastica (da 6 anni a 14 anni ) frequentanti le scuole

primarie di II grado e le scuole secondarie di I grado appartenenti a nuclei familiari in disagio socio economico;

ISEE < 5.000,00

Comprovate necessità causate dall’emergenza coronavirus, su valutazione del gruppo tecnico dei servizi sociali.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: Servizio di assistenza didattica a distanza al fine di garantire una continuità didattica;

Misura 4 – UN AMICO PER TE _Assistenza educativa a distanza

Destinatari: Minori diversamente abili frequentanti le scuole primarie di I e II grado e secondario di I grado (Materna, Elementari e Medie), già beneficiari del servizio di assistenza scolastica e disabili frequentanti il centro socio educativo comunale per disabili gravi;

ISEE: non specificato.

Periodo: emergenza coronavirus

Tipologia di beneficio: Servizio di assistenza scolastica specialistica educativa a distanza (on line) al fine di garantire una continuità educativa favorendo l’inclusione sociale.

Info: 0771469449 tutti i giorni dal Lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00

il martedi e il giovedi dalle 15,30 alle 17,30

e-mail welfareemergenzacovid19@comune.gaeta.lt.it