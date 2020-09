Viste le previsioni metereologiche poco confortevoli, con grande dispiacere si è deciso di annullare il percorso di sabato 26 settembre 2020 sull’Antica Via Appia. La Cerimonia di premiazione del XXIII PREMIO NAZIONALE MIMESIS DI POESIA si terrà nel salone del Ristorante “La valle del re” in Via Civita Farnese, contrada Sant’Elmo, 33 dalle ore 17:00 alle 19:00. La struttura ricettiva permetterà agli intervenuti di rispettare la distanza di sicurezza secondo le normative vigenti. Pur non potendo visitare il bellissimo sito archeologico dell’Appia Antica, faremo ugualmente un giro virtuale attraverso foto e video, con le parole dell’archeologa Dott.ssa Marisa De Spagnolis e del giornalista Alfredo Saccoccio.

Confermate le esposizioni a cura del gruppo di lavoro Nomen Omen e Itri in fotografia.

Tutti gli operatori culturali, Enti ed Associazioni già coinvolti nel progetto iniziale sono invitati a partecipare.

Il servizio navetta non sarà disponibile.