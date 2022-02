1 arrestato, 21 indagati e oltre 16.000 persone controllate. L’esito dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio

1 persona arrestata, 21 persone indagate, 16.926 persone controllate, 453 le pattuglie impegnate in stazione, e 35 le sanzioni amministrative elevate di cui 4 al Regolamento di Polizia Ferroviaria, questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 14 al 20 febbraio 2022, in ambito regionale.

All’esito di un controllo è stata notificata ad un cittadino straniero, incensurato, l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Verona per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in provincia di Monza-Brianza.

Un altro cittadino straniero si è reso protagonista di uno spiacevole episodio di violenza ai danni di una suora. La religiosa, infatti, mentre era in attesa di prendere un treno per recarsi presso la propria residenza in provincia di Milano, è stata avvicinata da uno straniero che dopo aver proferito frasi prive di collegamento, l’ha colpita al volto causandole un trauma cranico con una prognosi di dieci giorni. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti contro il patrimonio, è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate ed espulso dal territorio italiano.