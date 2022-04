10 Aprile evento nazionale Plastic Free

A Fondi Plastic Free continua il proprio impegno in prima linea contro l’abbandono di rifiuti. Dopo le riuscitissime operazioni di Clean Up, in Località Fontana della Volpe e Via Acquachiara lo scorso 26 Settembre, e del 6 Marzo a Sant’Anastasia sul litorale fondano, è in programma una nuova iniziativa per Domenica 10 Aprile, in concomitanza con l’evento nazionale proposto da Plastic Free, questa volta in quella che molti considerano “la meta preferita” da chi evidentemente non ama questo territorio.

I Volontari e tutti i Cittadini sensibili alla causa si ritroveranno in prossimità della Macchina Vecchia di Pantano, in Via Maginotti. Dalle ore 9.30 alle ore 13, guidati dalla referente locale Tina Di Fazio, armati di tutto l’occorrente, si rimboccheranno le maniche in un’azione di pulizia di uno dei luoghi maggiormente colpiti dall’abbandono indiscriminato di rifiuti. In un’area già più volte segnalata da altre sigle ambientaliste nel corso degli anni.

Quella di Domenica 10 Aprile sarà una giornata importante per la storia di questa realtà ambientalista che sarà protagonista di centinaia di iniziative in tutta Italia, l’obiettivo è duplice: sensibilizzare opinione pubblica, Cittadini ed Istituzioni e nel concreto rimuovere 500.000 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente in un solo evento.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basterà cliccare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/690/10-apr-fondi e registrarsi come Volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. L’evento di Domenica 10 Aprile gode del Patrocinio del Comune di Fondi.