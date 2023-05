100 anni dell’Arma Azzurra. Grande successo ad Aprilia per il concerto della Banda e dei Liberi Cantores

E’ ancora molto forte l’eco del successo ottenuto dal concerto organizzato ad Aprilia, al Teatro Europa, sabato scorso, in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare. Una Banda Musicale dell’Am, diretta magistralmente dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, e il Coro dei Liberti Cantores diretti dal Maestro Rita Nuti, insieme per la prima volta e in splendida forma hanno intrattenuto il pubblico per oltre un’ora.

Tantissimi applausi per il soprano Mariangela Cafaro che ha incantato la platea con i brani: “La Vergine degli Angeli” da “La Forza del Destino” e con il grande classico della musica italiana, “O Sole mio”. La chiusura del concerto è stata affidata all’esibizione del coro di voci bianche dell’Istituto Pascoli di Aprilia, diretto dal Maestro Rita Nuti, che ha interpretato l’Inno di Mameli con la Lingua dei Segni.

La serata ha avuto due conduttori d’eccezione: Alessandra Canale e il Colonnello Sergio Pisani.

“Si tratta di un sogno che diventa realtà”, ha detto alla fine dell’esibizione la presidente dei Liberi Cantores, Katia Sartori: “Ringraziamo per questo il Comune di Aprilia, il sindaco Terra e l’assessore Fanucci, ma anche l’Aeronautica Militare, il Teatro Europa che ci ha accolto e tutti i protagonisti della serata. E’ stato magnifico cantare davanti ad un pubblico così bello”.

Sul palco, al termine del concerto, il sindaco Antonio Terra e il Generale di Brigata, Sandro Sanasi hanno omaggiato i principali attori della serata di targhe e fiori. Presenta in sala anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Latina, il colonnello Lorenzo D’Aloia.

Inserito nel nutrito calendario degli appuntamenti 2023 con cui l’Aeronautica Militare festeggia su tutto il territorio nazionale il suo Centenario, anche questo concerto ha rappresentato un momento importante d’incontro tra istituzioni e cittadini in nome della musica e dei valori condivisi di liberà e democrazia.

Con questo concerto si è voluto anche tendere una mano alla solidarietà: sono stati raccolti 2.215 euro da devolvere a “Un dono dal cielo”, l’iniziativa di raccolta fondi a favore dell’AIRC che l’Aeronautica supporterà per tutto il 2023 in ogni sua occasione pubblica. Di questa somma 500 euro è stata donata dall’Aeronautica Militare, la parte restante dal pubblico in sala.