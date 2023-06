Venti candeline per “Grandi Vele”, nel ricordo di Giacomo Bonelli

Compie vent’anni “Grandi Vele”, evento storico che impreziosisce l’estate nel Golfo di Gaeta. Dal 22 al 25 giugno circa venti imbarcazioni incanteranno i visitatori presso la banchina Caboto, nel centro storico di Gaeta. Cuore pulsante della manifestazione il villaggio al Molo Sanità allestito da giovedì a domenica, agorà della vela, punto di incontro per tutti gli appassionati del mare e non solo, con dj set e intrattenimento a cura di Radio Spazio Blu.

Il programma prevede una tre giorni di regate inserite nel calendario nazionale dell’ A.I.V.E., Associazione Nazionale Vele d’Epoca, il cui Presidente Giancarlo Lodigiani, armatore dell’imbarcazione VOSCIA’, sarà tra i partecipanti.

I campi di regata saranno disposti con diversi percorsi all’interno del Golfo di Gaeta uno dei quali si chiuderà con una boa disposta all’altezza dell’ Aeneas Landing. Questo permetterà di godere di un incantevole scenario da vari punti del territorio. Immancabile la partecipazione della Marina Militare con le più belle imbarcazioni della sua flotta, indubbia la presenza del Caboto, appartenente all’omonimo Istituto Nautico, fiore all’occhiello del territorio ma anche del Grifone III della Guardia di Finanza, unica imbarcazione ad aver preso parte a tutte le edizioni. Tanto l’interesse mostrato verso la manifestazione che può vantare sponsor del calibro di SMITH, CIESSE PIUMINI, RAYMARINE e 120% LINO, aziende di caratura internazionale, Casale del Giglio e molti altri ancora.

“Grandi Vele” fu l’intuizione geniale di un uomo amante della sua terra, appassionato di mare e di barche a vela, il Dottor Giacomo Bonelli, presidente del comitato dei Circoli Velici del Golfo, organizzatore di competizioni veliche di richiamo internazionale, presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Gaeta e Commodoro dei Circoli Velici di Gaeta. Un giorno, vedendo ormeggiata presso la banchina Caboto ZACA, una goletta del 1929 appartenuta ad Errol Flynn, sognava di veder veleggiare nel golfo di Gaeta barche d’epoca. Nel 2003 quel sogno divenne realtà, nacque così la prima edizione di “Grandi Vele”, una manifestazione dedicata al vento e al mare nonché alla storia della marineria, un vero omaggio alla città di Gaeta, alla sua storia e le sue tradizioni .

In occasione del XX° anniversario, grazie al contributo di Poste Italiane, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Gaeta, nella persona del Presidente Gianluca di Fazio e del filatelico Pietro Evangelista, sono stati realizzati due annulli speciali figurati uno dei quali in ricordo del Dottor Giacomo Bonelli ed un altro in omaggio alla manifestazione. Sarà possibile visionarli nello stand di Poste Italiane allestito all’interno del villaggio regata presso il Molo Santa Maria.

Domenica 25 presso il bastione La Favorita si svolgerà la premiazione dei vincitori delle varie categorie: Epoca Classica, Vela latina e libera.

“Grandi Vele” è anche la storia di grandi amicizie e relazioni profonde nel nome dell’amore per il mare, una rotta lunga vent’anni resa possibile dal lavoro sinergico di enti ed istituzioni tra cui i circoli del Golfo: Club Nautico Gaeta, Yacht Club EVS, Lega Navale Italiana Sez. di Gaeta, Base Nautica Flavio Gioia, Circolo Nautico Caposele, l’Incrocio dei Venti nonché il Comune di Gaeta, la Marina Militare Italiana, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, la Capitaneria di Porto, Camera di Commercio di Latina e Frosinone, l’Azienda Speciale INFORMARE, Uni Industria, Ucid, la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la Banca Popolare del Cassinate e tutta la famiglia di Grandi Vele.