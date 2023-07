“Azzurro. Storie di mare”, Gaeta sarà la protagonista della prima puntata

Gaeta sarà la protagonista della prima puntata di “Azzurro. Storie di mare”, il programma di Rai 1, condotto da Beppe Convertini, che va alla scoperta del mare come contenitore di vita, per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta.

L’appuntamento è per domenica 30 luglio, alle 9:40: la stagione si aprirà con un focus sulla Riviera di Ulisse e le Isole Pontine, un viaggio da Ponza a Gaeta, alla scoperta delle tradizioni millenarie legate al mondo del mare.

«Salpando da una delle isole più belle al mondo come Ponza – racconta il conduttore Beppe Convertini – con le sue tradizioni, le sue particolari processioni, il suo mare cristallino, siamo giunti nella Riviera di Ulisse alla scoperta di uno dei borghi marini più belli d’Italia, la splendida Gaeta. Qui racconteremo le bellezze, le eccellenze enogastronomiche e gli antichi mestieri del mare di questa perla unica del nostro mar Tirreno».

Reduce da una media del 20% di share telespettatori nella scorsa edizione, “Azzurro. Storie di mare” tornerà con sette nuove puntate settimanali, che racconteranno le bellezze e le eccellenze delle coste italiane. Toccando, dopo il Lazio, anche Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria, il programma raccoglierà le testimonianze di chi vive il mondo acquatico e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.

«Storie emozionanti di persone – aggiunge Convertini – che ci trasmetteranno la propria passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo. Non mancheranno ospiti vip, eccellenze legate alla cultura e allo spettacolo come Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande, Franco Ricciardi, Karima e tanti altri. La trasmissione mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport passando per le tradizioni e processioni, ma ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande ecosistema del nostro pianeta sta correndo da tempo».