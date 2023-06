156milioni di euro per le opere complementari alla Roma-Latina

By

156milioni di euro circa finalizzati alla realizzazione delle opere complementari della Roma Latina per l’adeguamento della viabilità in via Apriliana, via Foce Verde, tangenziale di Latina, SR Arina (Lariano), tangenziale di Labico.

“Prosegue speditamente l’iter della Roma-Latina – commenta il Presidente della VI Commissione regionale dei Lavori Pubblici Cosmo Mitrano – una priorità dell’agenda Rocca, in cima all’elenco delle linee programmatiche del nostro esecutivo. Un’opera primaria che insieme col Presidente Rocca stiamo seguendo con particolare attenzione ed interesse. Ho sempre sostenuto che lo sviluppo economico di un territorio avviene se si adotta un piano di mobilità coerente con le esigenze dei tempi e con la realizzazione di infrastrutture, come la Roma-Latina, ormai indispensabile. Un progetto su cui ci confronteremo quanto prima con il Commissario straordinario dell’autostrada Roma-Latina Antonio Mallamo per approfondire tutti gli aspetti legati al cronoprogramma dei lavori”.

Un’assegnazione per un importo complessivo di 156milioni di euro circa, a valere sulle annualità dal 2023 al 2030, di cui alla Delibera CIPESS n. 1/2022 (Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), finalizzata alla realizzazione dell’intervento bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziabile ex art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178/2020, denominato “Opere complementari alla Roma Latina”, il cui soggetto attuatore, ai sensi del decreto MIT n. 3167 del 3 marzo 2023, è stato individuato in ASTRAL.

“Il nostro esecutivo – prosegue il consigliere regionale Mitrano – in poco tempo, sta dimostrando impegno e determinazione. Il corridoio intermodale Roma-Latina e il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, insieme al completamento della Monti Lepini Latina-Frosinone, andranno a migliorare il collegamento e la mobilità di milioni di persone. Finalmente – conclude Mitrano – l’attenzione della Regione si focalizza anche al di fuori di Roma. Un’attenzione che il Presidente Rocca riserva anche per la nostra provincia e il basso Lazio, finalmente meno isolato e maggiormente preso in considerazione anche dal governo regionale”.

Nello specifico, il progetto integrato “Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone” è costituito da un sistema autostradale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: il collegamento autostradale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave); e il collegamento autostradale Cisterna – Valmontone. Con le opere complementari finanziate, inoltre, si prevede anche l’adeguamento della viabilità esistente e la nuova realizzazione come segue: