180 kg di droga nascosti in un carico di peperoni: in arresto 3 uomini per spaccio e traffico di stupefacenti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato a seguito di una attività investigativa volta alla ricerca automezzi, faceva irruzione in un capannone alla periferia di Pomezia.

All’ interno del deposito gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia sorprendevano tre persone intente a trasbordare da un autoarticolato di nazionalità spagnola su due autovetture, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, consistente in 124 buste termo sigillate contenente marijuana per un peso di 136 kg circa e 460 panetti di Hascisc per un peso di 46 Kg. abilmente nascosti all’ interno di un carico di peperoni provenienti dalla Spagna

Le tre persone sorprese in flagranza di reato venivano tratte in arresto per detenzione e traffico illegale di sostanze stupefacenti, mentre la sostanza stupefacente veniva sequestrata così come l’autocarro, le due autovetture ed il capannone.

Sono in corso ulteriori indagini alla ricerca di ulteriori complici.