2 Opzioni per l’installazione di MetaTrader su Linux

Molti utenti Linux vogliono investire nei mercati, quindi sorge immediatamente la domanda: come installare MT4 su Linux? In effetti, avere un sistema operativo meno “classico” non dovrebbe impedirti di investire in borsa.

Install Wine Linux Ubuntu

Per MT4, scarica Wine Linux Ubuntu. Se hai un sistema a 64 bit, assicurati di accettare l’architettura a 32 bit. A seconda del tuo sistema operativo, usa una delle seguenti istruzioni per abilitare il repository di Wine apt. Per installare i pacchetti Wine dal repository apt di Wine, digita il comando seguente. Le versioni più stabili di Wine per Ubuntu avranno tutti i pacchetti testati e consigliati installati se si utilizza l’opzione install-recommend.

Immettere il comando seguente per continuare l’installazione di Wine con aptitude se si verifica un problema di dipendenza irrisolvibile durante l’installazione di Wine su Linux. Verifica la tua versione di Ubuntu Wine. L’installazione di Wine su Ubuntu Linux è terminata! Gli utenti Linux possono utilizzare programmi e software Windows su altri sistemi operativi grazie al programma open source noto come Wine. Il passaggio successivo è il download di MetaTrader 4 per Linux.

Scarica MetaTrader su Linux

Installa MT5 per Linux sul tuo computer. Per scaricare il file MetaTrader4 Windows Exe su Linux, fai clic sulla freccia blu dopo aver inserito nome e cognome, indirizzi e-mail e numeri di telefono. L’installazione di MetaTrader Linux dovrebbe quindi essere eseguita. Individua il file .exe di installazione di MT4 e quindi scegli Apri con Wine dal menu contestuale. Fai clic su “Fine” al termine dell’installazione di MT4 su Linux.

Inizia a fare trading su MetaTrader Linux

La piattaforma di trading MetaTrader su Linux è ora disponibile per l’uso. Scegli il server del conto di trading. L’e-mail che hai ricevuto con i dettagli del tuo conto di trading include i dettagli sul tuo server (nome utente, password e così via) e l’ID del conto nella finestra di accesso (numero del conto di trading). Inserisci la tua password nella finestra Password. Seleziona la casella Salva. Per evitare di dover inserire nuovamente login e password in futuro, creare una password. Quindi, seleziona Fine.

MetaTrader 4 Linux con Wine Ubuntu di solito funziona bene ma non in modo impeccabile, come qualsiasi software che è stato modificato o eseguito tramite un emulatore. In teoria, né i day trader né gli swing trader dovrebbero incontrare problemi di stabilità. Tuttavia, se preferisci lo scalping o il trading con tempi ridotti, potresti occasionalmente incorrere in problemi (lentezza della piattaforma). L’opzione migliore per lo scalping su Linux è MT4 WebTrader, che è incredibilmente stabile e necessita semplicemente di una connessione Internet per funzionare.