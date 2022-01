2022, buone notizie dal calendario. Scopri i ponti e le festività

Il 2022 parte con una buona notizia per chi è alla ricerca di occasioni per viaggiare e rilassarsi, purché lo consentano le restrizioni legate all’emergenza Covid.

Il calendario del nuovo anno, è piuttosto generoso riguardo i giorni di vacanza da sfruttare se si uniscono feste e ricorrenze infrasettimanali.

Vediamo ponti e giorni festivi nel dettaglio.

Si parte subito con il 1° gennaio, che cadrà di sabato e l’Epifania, che sarà un giovedì e offre la possibilità di unire il venerdì per avere un weekend lungo. L’anno comincia così con un ponte di quattro giorni, da giovedì a domenica.

Ad aprile, la Festa della Liberazione (25 aprile) cadrà di lunedì, occasione per “attaccare” sabato 23 e domenica 24 per una tre giorni fuori porta, quindi una buona occasione per concedersi tre giorni fuori casa, in una città d’arte o in mezzo alla natura per passeggiate o picnic all’aperto.

Pasqua quest’anno in calendario il 17 aprile, invece, il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, che cade di domenica, non sarà occasione di ponte.

Ottima combinazione per la festa della Repubblica: il 2 giugno sarà un giovedì, al quale legare un bel weekend lungo che potrà essere l’occasine per allungare il fine settimana se si vuole programmare una vacanza, magari al mare per i primi bagni di sole. Bene anche per Ferragosto che sarà un lunedì. Quanto alle festività autunnali e invernali, il 1° novembre sarà un martedì, mentre l’8 dicembre un giovedì.

Il 25 dicembre è una domenica: unendo i giorni dal 24 al 26 si ottiene un weekend lungo che è ancora più interessante se unito al Capodanno.