21 milioni per un mare di cambiamenti (#VIDEO)

By

Sono stati presentati questa mattina i progetti di riqualificazione dei litorali di Gaeta e Formia alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli.

I progetti vincitori del bando regionale destinato ai Comuni costieri, verranno realizzati grazie ad un finanziamento di oltre 27 milioni di euro su tutto il litorale, dei quali oltre 21 milioni finanziati dalla Regione.

In modo particolare per quanto riguarda il Comune di Gaeta, l’area del Molo S. Maria sarà soggetta all’intervento di sistemazione e valorizzazione che prevede un investimento totale di 1.787.000 per:

la parte centrale del molo, la passeggiata per via Bausan e l’attuale area parcheggio;

la banchina antistante Piazzale Caboto;

il rifacimento della pavimentazione e creazione di un’area relax.

Per quanto riguarda invece il Comune di Formia, il progetto prevede la riqualificazione del litorale Lungomare di Levante e si struttura su un intervento in tre parti:

la passerella ciclo/pedonale sulla spiaggia di Santo Ianni;

la piazza Enrico Guerriero;

l’area attrezzata a parcheggio nel Parco De Curtis.

Come dichiarato dall’assessore regionale Orneli “L’impegno della Regione per il litorale va avanti perché siamo ben consapevoli che l’economia del mare è una risorsa importante, capace di generare ricchezza, lavoro di qualità e innovazione per i territori. I progetti finanziati rientrano appieno nella strategia della Regione Lazio che mira a dare vita a un nuovo modello di sviluppo, più sostenibile, più inclusivo e che guardi al futuro”.

Maria Concetta Valente