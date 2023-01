25 nuovi arbitri per la Sezione AIA di Formia

Con gli esami di venerdì 20 gennaio 2023 si è chiuso il percorso di formazione per venticinque aspiranti arbitri di calcio che in questi mesi sono stati seguiti dal responsabile del corso Giuseppe Scarpati e dai suoi collaboratori.

La commissione d’esame presieduta dal componente del Comitato Regionale Arbitri Lazio, Cristiano Partuini ha promosso tutti e venticinque i candidati dopo che questi hanno eccellentemente superato l’esame. I neo arbitri, saranno da subito a disposizione dell’organico sezionale. È da sottolineare come ben quattro ragazzi hanno da subito deciso di intraprendere la loro carriera arbitrale partendo dal calcio a 5, una novità per la sezione di Formia che potrà cosi ampliare il proprio organico anche in questo settore. Un’ulteriore nota positiva emersa da questi mesi di corso è la continua crescita delle quote rosa all’interno della Sezione e dell’Associazione Italiana Arbitri. Hanno infatti superato gli esami anche due nuove associate, ciò a dimostrazione di come il lavoro che si sta svolgendo in questi mesi con il progetto Woman Referee stia portando i suoi frutti.

Al termine delle operazioni il presidente della sezione di Formia Vincenzo Marino si è voluto congratulare personalmente con i nuovi fischietti formiani per l’ottimo risultato ottenuto e si è detto contento che anche la disciplina del Calcio a 5 stia iniziando ad interessare molti più associati anche grazie al lavoro svolto dal responsabile sezionale Ivan Treglia. Ha infine annunciato che da domani sono già aperte le iscrizioni per un nuovo corso arbitri che partirà a breve cosi da ampliare l’organico e far fronte alle varie richieste arrivate in questi mesi di entrare a far parte dell’Associazione.