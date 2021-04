33enne tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

By

Il 10 aprile 2021, in Terracina, i militari dell’aliquota radiomobile del norm della locale compagnia, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio tesi ad arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto un 33enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare di:

grammi 19,15 di sostanza stupefacente tipo cocaina;

grammi 11,5 di marijuana;

grammi 4,5 di hashish;

grammi 2,3 di mannite;

materiale vario per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato e’ ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata del odierna.