La suggestiva cornice del Palazzo de Vio a Gaeta ospiterà il 40° Forum della Fascia Costiera Ligure, Tirrenica e del Mar di Sardegna – Pesca, Mare e Sostenibilità Marina in programma da venerdì 5 a domenica 7 maggio. Un evento organizzato dal Rotary Club Formia-Gaeta e Rotaract Formia-Gaeta, con il contributo di Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare Azienda speciale della CCIAA di Fr e LT, Blue Forum Italia Network, Terre di Coreno Prodotti per l’edilizia, ANCI Lazio; il patrocinio della Regione Lazio, Arcidiocesi di Gaeta, Comune di Gaeta, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Provincia di Latina, Comune di Minturno, Comune di Spigno Saturnia, Comune di Santi Cosma e Damiano, Comune di Formia, Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino;

partner dell’evento Lisa Tibaldi Terra Mia;

partner tecnico Gruppo Ecoliri SpA.

Un evento ricco di spunti ed approfondimenti con relatori di assoluto livello, che prenderà il via venerdì 5 maggio alle 18:00 con il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio Billi presso il Tempio di San Francesco d’Assisi.

“Un momento di confronto – commenta il Sindaco Cristian Leccese – che si preannuncia molto interessante con temi ed argomenti di stretta attualità. Il forum, infatti, pone in risalto il mare inteso come risorsa produttiva collegata a temi di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica e turistica. Argomenti che ben si collocano nel contesto in cui saranno affrontati poiché Gaeta, per la sua storia, tradizione e vocazione naturale, fonda la sua economia sul mare. Una tre giorni che si focalizza sul Mare Nostrum, sulle attività ad esso connesse, sulla sua salvaguardia e che vede la partecipazione di 5 distretti e 41 club rotariani. Un lavoro sinergico ed organizzativo importante per il quale intendo rivolgere un plauso al Rotary Club Formia-Gaeta e Rotaract Club Formia-Gaeta nella persona del Presidente Pasquale Ranucci. A nome della città di Gaeta – conclude Leccese – diamo un caloroso benvenuto al Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato Maurizio Billi, agli orchestrali che ci onorano della loro presenza e a tutti i relatori e convegnisti che animeranno il forum”.

“Siamo lieti – afferma il Presidente del Rotary Club Formia-Gaeta Pasquale Ranucci – di poter collaborare con l’Amministrazione comunale per la realizzazione della 40^ edizione del Forum della Fascia Costiera ospitando a Gaeta tutti i rappresentanti dei club costieri della Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania e Calabria. Insieme affronteremo tematiche legate all’Economia del Mare delle comunità costiere ma sarà soprattutto un’importante occasione di crescita culturale grazie alla partecipazione di relatori di rilievo del mondo istituzionale, accademico, militare e di categoria. Professionisti da cui si può apprendere molto”.