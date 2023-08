8 settembre l’OFI celebra la giornata mondiale della Fisioterapia

Un’intera giornata dedicata alla Fisioterapia. La celebra venerdì 8 settembre l’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) del Lazio in occasione della Giornata mondiale della Fisioterapia, momento di confronto per riflettere sulle mutate esigenze di organizzazione dell’assistenza sanitaria e predisporre le strategie più efficaci per affrontare le sfide future.

Dalle ore 9 alle 13, a Roma, la Sala Mechelli della Regione Lazio, in via della Pisana 1301, è teatro dell’incontro istituzionale dal titolo ‘OFI LAZIO – Ordine Fisioterapisti in Regione Lazio’.

La Presidente di OFI LAZIO, Annamaria Servadio , dopo i saluti istituzionali, si soffermerà sul tema ‘La fisioterapia di iniziativa e di prossimità quale strategia vincente nella Sanità del Lazio’.

Durante i lavori, i partecipanti discuteranno di numerose e interessanti tematiche: dal valore strategico della Fisioterapia nei territori e comunità, al ruolo della professione di Fisioterapista nella sanità accreditata, alla necessità di regolamentare il tema delle palestre della salute nel Lazio, al supporto strategico della formazione universitaria e della ricerca per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi.

Alle 11.30 è invece previsto un confronto tra Istituzioni regionali, Ordini professionali e Associazioni all’interno di una Tavola Rotonda, moderata dal Direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone.

In allegato il programma dell’evento