A Fondi evento ‘plastic free’

Rifiuti abbandonati di ogni tipo e forma, sono la piaga che affligge sempre di più il nostro territorio. E nessuna zona della Città sembra potersi dire fortunata.

Tra quelle “storicamente” colpite c’è indubbiamente Ponte Selce, con particolare attenzione per le aree a ridosso della zona mercato domenicale, delle fermate degli autobus, dell’Ospedale.

“Abbiamo scelto di promuovere l’azione di clean up in questo sito perché riteniamo inammissibile che un luogo così importante e punto di accesso alla Città viva una situazione di degrado così evidente” dichiara Tina Di Fazio, referente locale di Plastic Free.

Quella del prossimo weekend, 30 Settembre – 1° Ottobre, sarà una mobilitazione nazionale di Volontari di Plastic Free, che interverrà in oltre 240 Città.

“L’invito è rivolto a chiunque ami questo territorio. Cittadini di ogni età possono dare il proprio contributo. Anche famiglie con i propri bambini possono unirsi a noi, perché queste iniziative sono anche un’ottima occasione di educazione ambientale” conclude Di Fazio.

Appuntamento alle ore 9.30 domenica mattina a Fondi.