A Fondi il Summer Day, special guest Anna Tatangelo

Il 27 e 28 agosto, nel teatro all’aperto di Piazza Alcide De Gasperi a Fondi, torna il Summer Day Music Fest 2021. La manifestazione cambia volto e, da contest dedicato alle promesse del canto con una giuria di esperti, si trasforma in un palco di livello dedicato agli artisti emergenti.

«L’evento si evolve – spiega l’organizzatore Franco Iannizzi – con l’obiettivo di offrire ai giovani artisti emergenti italiani la possibilità di esibirsi dinnanzi ad un grande pubblico che potrà valutare la bontà, l’originalità e l’efficacia dei progetti artistici dei partecipanti. Non più interpretazioni e cover come avvenuto nelle precedenti edizioni, quindi, ma brani inediti e progetti ben definiti».

I 22 artisti che si esibiranno sono stati scelti tra oltre 200 candidati che hanno chiesto di partecipare al Summer Day Music Fest 2021. Saranno, dunque, due giorni dedicati interamente alla buona musica, dalla mattina alla sera.

A partire dalle 9:00 e fino alle 13:00 i giovani artisti vivranno infatti una magnifica esperienza nelle sale del Castello Baronale dove saranno protagonisti del progetto “Music sharing experience”: si parlerà di musica, di mercato discografico e di formazione artistica alla presenza di grandi nomi del panorama musicale e discografico italiano.

Non a caso, la direzione artistica dell’evento è stata affidata a Massimo Cotto, affermato disc jockey, giornalista e scrittore. L’area discografia è stata invece affidata a Gianni Testa, produttore e discografico in grande ascesa nonché presenza costante delle varie edizioni del Summer Day.

Tantissimi i big del settore discografico e musicale italiano che, con ruoli diversi, prenderanno parte all’evento. Tra i protagonisti di sabato 28 agosto, per esempio, ci sarà Anna Tantangelo. Dal punto di vista musicale, la due giorni sarà una vetrina, un’occasione ma anche una importante palestra per i partecipanti: ci saranno infatti i produttori Roberto Mancinelli e Massimo Bonelli, la musicista vocalist e direttrice del coro polifonico e vocal coach Maria Grazia Fontana, il grande scopritore di talenti artistici nonché prossimo ad assumere il ruolo di avvocato in X Factor Italia Leopoldo Lombardi e tanti altri.

«Il Summer Day – proseguono gli organizzatori – quest’anno ospita soltanto musica dal vivo con la partecipazione della Paolo Di Girolamo Orquestra, dieci straordinari musicisti che suoneranno tutti i brani della due giorni. Ricordiamo, inoltre, che quest’anno il Summer Day Music Fest è parte integrante de “La rete dei festival” e porterà la sua voce, nonché quella di Fondi, ben oltre i confini regionali».

Foto Matteo Rasero/LaPresse 05 Febbraio 2020 Sanremo, Italia spettacolo Festival di Sanremo 2020, seconda serata. Nella foto: Marco Sentieri Photo Matteo Rasero/LaPresse February 05th, 2020 Sanremo, Italy entertainment Sanremo music festival 2020, second evening. In the photo: Marco Sentieri

Sul palco, a fare gli onori di casa, ci saranno Massimo Cotto e Franco Iannizzi coadiuvati da Ernesto Trapanese, Viviana Iannizzi e Adele Di Benedetto. Una edizione dinamica, insomma, con tanto di Diretta Streaming (sia la mattina che la sera durante il Gala).

Quanto ai momenti live, la sempre più solida collaborazione tra Lab Music Factory e Fondi Turismo propone anche quest’anno importanti ospiti: si parte il 27 agosto con Marco Sentieri, protagonista tra le nuove proposte di Sanremo 2020 e Herviolins (Joseba Publishing Production). La seconda serata si aprirà con una straordinaria band emergente latino americana, i DOBZ, e proseguirà con la magnifica Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo

Test HIV e tamponi Covid

Dal pomeriggio, in entrambe le giornate, sarà presente uno stand a cura della Asl di Latina dell’Associazione “Sei come sei” e di “Arcigay” presso il quale verranno effettuati gratuitamente test HIV e, per chi li farà, seguirà anche la possibilità di effettuare gratuitamente il tampone Covid.

Durante la serata del 28 agosto, infine, interverranno i medici del reparto di malattie infettive del “Santa Maria Goretti” di Latina che hanno affrontato la pandemia con abnegazione e grandissimo senso di responsabilità.

«Ringraziamo – concludono gli organizzatori – il Comune di Fondi, il sindaco Beniamino Maschietto, che ha fortemente voluto questo evento e continua a sostenerlo, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, che con la sua energia è accanto a noi in tutte le fasi dell’evento, e Gabriele Pezone, sempre operativo e con grande competenza».

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Ferruccio Busoni, Lab ADV e Casa della Cultura, con il patrocinio del Comune di Fondi e della Regione Lazio – Lazio Crea. Media partner Radio Spazio Blu.

Hanno reso possibile l’evento i seguenti sponsor: Polis consulting, TECNOELECTRIC, PA.SE.srl, ORIZZONTE e MONTEKNO srl.

Ingresso consentito solo ai possessori di green pass. Prenotazioni all’indirizzo e-mail summerdaymusicfest@gmail.com