A Fondi la Festa del Cioccolato

Dopo il successo della prima edizione, torna a gran richiesta la tappa fondana delle “Feste del Cioccolato Nazionali”, in programma il prossimo weekend a Fondi.

Il tour italiano amato da golosi e buongustai farà tappa in Piazza De Gasperi, da venerdì 17 a domenica 19 marzo, con tante dolcissime novità, musica, intrattenimento e imperdibili curiosità.

Dopo la magnifica scultura dello scorso anno, “fatta a pezzi” e condivisa con centinaia di presenti, quest’anno gli artigiani dell’evento realizzeranno uno stendardo di cioccolata raffigurante lo stemma della Città di Fondi che sarà donato in apertura della tre giorni al sindaco Beniamino Maschietto.

Tra eventi live, laboratori, momenti dedicati ai più piccini e tanti stand carichi di ghiottonerie, il programma della manifestazione sarà intensissimo e ricco di proposte adatte ad ogni età.

«Accogliamo la mite stagione – commentano il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – con un evento dolcissimo che piacerà a grandi e piccini e attrarrà tante persone nella nostra città. Lo scorso anno abbiamo riscontrato grande apprezzamento da parte della cittadinanza e un’ottima organizzazione da parte dell’Associazione ItalYoung. Per questo abbiamo così deciso di riproporre l’appuntamento, naturalmente aggiungendo qualche piccola novità». Ad esprimere apprezzamento per l’organizzazione di una seconda edizione, anche l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe, convinti che l’evento porti presenze e movimento positivi per il centro storico e per l’intera città.

«Si tratta di un’occasione imperdibile per gli amanti del cioccolato – aggiunge Danilo Pannozzo, presidente dell’Associazione ItalYoung – ma anche per vitalizzare il centro con un evento che porterà tante presenze e farà bene, in generale, alle attività commerciali. Piazza De Gasperi diventerà anche una “vetrina” per i numerosi produttori che proporranno le loro ultime novità ma anche un luogo di aggregazione durante i momenti musicali. Tra le migliorie apportate in questa seconda edizione la qualità del cioccolato, ancor più elevata, le band e un incremento delle attività per famiglie e bambini».

La location, all’aperto, con grandi spazi e a due passi dal Castello e dal centro storico, era già stata apprezzata lo scorso anno dai produttori e dai maestri cioccolatieri che avevano registrato a Fondi un grande riscontro in termini di presenze ed entusiasmo.

L’evento, che rientra nel programma “Feste del Cioccolato Nazionali” ed è promosso dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri Choco Amore e da ItalYoung in collaborazione con il Comune di Fondi, promuove il consumo consapevole e responsabile dei prodotti genuini. Sugli stand sarà infatti presente il cioccolato artigianale autentico, privo di additivi e conservanti. Tra le proposte non mancheranno prodotti adatti ai diabetici e senza glutine. Sarà possibile prenotarsi ai laboratori “Choco Lab e Choco Play con il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio” ed “Esperienza Artistica e sensoriale con il cacao con Giuseppe Calì” sul sito festedelcioccolato.it

La manifestazione sarà supportata dal prezioso contributo dei volontari dei Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presente Mario Marino. Radio Partner: Radio Antenna Musica, Radio City e Radio Spazio Blu. Event Partner: Associazione B&B, Associazione ATuttoTondo e Party Point.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 Marzo

Dalle ore 10:00

Apertura Stand Cioccolatieri

Laboratori dei Maestri Cioccolatieri che ospiteranno le scuole del comprensorio;

Diretta Radiofonica con Radio Antenna Musica

Dalle ore 12:00

Consegna Chiavi di cioccolato della Choco Passion da parte di Giuseppe Calì e scambio di doni con cesto di prodotti ortofrutticoli del territorio fondano – Offerto dal MOF

Saluto delle Istituzioni

Benedizione di Padre Giovanni Paolo

Dalle ore 15:00

Spettacolo di Mascotte di Paperino e Paperina

Intrattenimento per i bambini: Angolo del Photoboot, baby dance e sculture palloncini a cura di ATUTTOTONDO

Dalle ore 21:00

Choco Live Music con “Siamo Solo Noi –Vasco Tribute”

A seguire Selezioni musicali e Diretta Radio a cura di Lorenzo Nallo di Radio Antenna Musica

Sabato 18 Marzo

Dalle ore 10:00

Apertura Stand Cioccolatieri

Diretta Radio con Radio Spazio Blu – Selezioni Musicali e Diretta Social Radio City

Dalle ore 15:00

Spettacolo di Mascotte con Gattoboy e Gufetta

Intrattenimento per i bambini: Angolo del Photoboot, baby dance e sculture palloncini A cura di ATUTTOTONDO

Dalle ore 21:00

Choco Live Music con “Galileo –Queen Tribute”

Diretta Radio con Radio Spazio Blu – Selezioni Musicali e Diretta Social Radio City

Domenica 19 Marzo

Dalle ore 10:00

Apertura Stand Cioccolatieri

Spettacolo di Mascotte con MINNIE e TOPOLINO

Animazione e Intrattenimento per i bambini – Truccabimbi – Sculture di palloncini – Baby DANCE

Dalle ore 12:00

Consegna alla Città di Fondi dello Stendardo di Cioccolato al Sindaco. Intervento e Saluti delle Istituzioni agli Ospiti – presenta Lorenzo Nallo

Dalle ore 15:00

Animazione e intrattenimento per i bambini – Truccabimbi – Sculture di palloncini – Baby DANCE, Spettacolo di Mascotte Spiderman ed Elsa a cura di PARTY POINT

Dalle ore 18:00

Choco Live Music con “PENSIERI POSITIVI – Tribute Band Jovanotti”

Saluti – Presenta Lorenzo Nallo

Diretta Radio con Radio Spazio Blu – Selezioni Musicali e Diretta Social Radio City

Chiusura prevista attorno alle 22:00

EVENTI FISSATI:

Choco Lab e Choco Play con il Maestro Cioccolatiere Alessandro Del Vecchio

Choco TU: Esperienza Artistica e sensoriale con il cacao con Giuseppe Calì

Tutto il giorno – Su prenotazione sul sito festedelcioccolato.it

Evento organizzato da:

Comune di Fondi – Associazione Nazionale Cioccolatieri Choco Amore – ItalYoung

Radio Partner – Radio Antenna Musica – Radio City – Radio Spazio Blu

Event Partner – Associazione B&B – – Associazione ATuttoTondo – Party Point