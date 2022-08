A Formia il seminario “I Giovani e il Mare: Fabbisogni professionali, nuove competenze e opportunità lavorative per l’Economia del Mare”

Si terrà domani 1 Settembre 2022 alle ore 19:00 il seminario dal titolo “I Giovani e il Mare: Fabbisogni professionali, nuove competenze e opportunità lavorative per l’Economia del Mare” organizzato da ITS Academy G. Caboto in collaborazione con Formare Polo Nazionale dello Shipping. Inserito nella programmazione del Med Blue Economy, è uno degli incontri più attesi della kermesse ponendo al centro della discussione le possibilità lavorative che i giovani possono incontrare nell’economia del mare. Questa offre molteplici occasioni lavorative per i giovani ed è uno dei pochi settori in cui è cospicua l’offerta di posti di lavoro. Professioni che però richiedono una adeguata competenza e professionalità. Su questi elementi lavora l’ITS Academy G. Caboto, adeguando la propria offerta formativa per far incontrare offerta e domanda di lavoro, puntando e formando i giovani. Lo shipping è uno di quei settori che richiede elevata specializzazione e competenza ma pure uno di quelli in cui ci sono molteplici opportunità, spesso non conosciute da chi cerca occupazione. L’incontro si svolgerà presso Villa Giustina (ex Villa Laura) a Formia. Parteciperanno il Dottor Fabrizio Monticelli CEO Formare ed il Dottor Clemente Borrelli, Direttore Generale ITS Academy G. Caboto. Modererà l’incontro il Prof. Silverio Schiano, Coordinatore ITS Academy Fondazione G. Caboto. Il Med Blue Economy sarà dunque occasione per dialogare su questi temi e far conoscere le possibilità di crescita offerte a seguito di una adeguata formazione.