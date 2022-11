A Formia la visita del Prefetto

Nel corso dell’odierna mattinata, in occasione della presentazione nella città di Formia (LT) del VI-VII Rapporto “Mafie nel Lazio” curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, intervenuto all’evento insieme ad altre Autorità civili e religiose, ha inteso fare visita ai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Formia, per porgere il proprio saluto.

Il Prefetto, ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia e dal Maggiore Michele Pascale, al Comando della citata Compagnia, e da una rappresentanza di militari, ha espresso un particolare ringraziamento e plauso al personale della Compagnia Carabinieri di Formia e a tutte le sue articolazioni, elogiando il lavoro per il presidio costante del territorio e il lavoro svolto al fine di preservarlo da infiltrazioni “mafiose”, da azioni criminose, dal prevenire e contrastare forme di degrado, e dal permettere ai cittadini di vivere nella tranquillità e nella legalità, operando con dedizione e alto senso dello Stato.

Infine, ha espresso al Comandante Provinciale e a tutti i Carabinieri presenti, sentimenti di profonda gratitudine e apprezzamento per il contributo quotidiano offerto dall’Istituzione per la prossimità alla cittadinanza e per il confronto e il dialogo fra le Istituzioni, nonché per la capacità di interagire celermente con gli enti territoriali e l’Ufficio di Governo in problematiche afferenti la sicurezza del territorio, come in occasione delle emergenze metereologiche che hanno coinvolto recentemente alcuni comuni del sud pontino.

Il Colonnello D’Aloia ha ringraziato S.E. il Prefetto per le la stima, l’affetto e la vicinanza da sempre manifestata nei confronti dell’Arma dei Carabinieri di Latina.