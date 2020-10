“Un palazzetto altamente tecnologico, che rispetta tutti i principi della sicurezza e della sostenibilità ambientale con quasi mille posti a sedere. Mille posti in una città come Gaeta non sono pochi però la pallamano, lo Sporting Club Gaeta, necessità di questa attenzione. Una società storica, con grandi tradizioni, che ha fatto per molteplici anni la serie A”. Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, alla presentazione del nuovo Palazzetto dello Sport in via Venezia.

Il via ai lavori è previsto per fine novembre, inizi dicembre.