A Gaeta la presentazione del secondo volume della collana “Incontri d’Estate”

Sabato 27 agosto, alle ore 19, sulla terrazza della batteria La Favorita, a Gaeta Medioevale, avrà luogo la presentazione dell’ultimo libro del biologo marino Adriano Madonna, dal titolo “Incontri d’estate – Molluschi e crostacei di basso fondo nell’area marina del Parco Regionale Riviera di Ulisse”.

La collana “Incontri d’Estate”, dunque si arricchisce di un secondo volume: lo scorso anno, infatti, era stato presentato il primo, che tratta dei pesci dei nostri fondali che un appassionato di snorkeling può osservare durante le sue escursioni. Questa è la volta dei molluschi e dei crostacei. Ugualmente, come nel primo volume, oltre a testi esplicativi con interessanti tematiche di biologia marina, il lettore troverà un’ampia collezione di fotografie degli organismi trattati, contenute nell’archivio dell’autore: il Professore Adriano Madonna, infatti, biologo marino di EClab Laboratorio di Endocrinologia Comparata dell’Università di Napoli “Federico II”, docente di Scienze Ambientali Presso l’ITS G. Caboto di Gaeta e biologo dell’AIPU (Associazione Internazionale per il Progetto Unesco), vanta uno degli archivi di fotografia naturalistica più noti d’Italia.

Il libro ha l’introduzione, come il precedente, dell’arch. Luigi Valerio, Presedente dell’associazione per lo sviluppo sostenibile AIPU ricorda che dal Paleolitico ad oggi, molluschi e crostacei hanno sempre giocato un ruolo (spesso misconosciuto) nella storia: come non ricordare, ad esempio, che le conchiglie dei molluschi rivelano forme e disegni che sono state fonte d’ispirazione per artisti e architetti di ogni tempo, nonché per le scienze, la medicina, le religioni, la letteratura, la gioielleria e l’artigianato, lo stesso commercio mondiale, oltre, naturalmente, alla gastronomia.

Interverranno alla presentazione, che verrà condotta dalla Dott.ssa Pina Sciarra, il Sindaco di Gaeta Dott. Christian Leccese, il Presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse Carmela Cassetta, che con la presentazione dice che “”Incontri d’Estate” ha tutta l’aria di diventare una collana di libri sulla vita nell’area marina del Parco Regionale Riviera di Ulisse. A distanza di un anno, ecco un libro sui molluschi e sui crostacei: stesso aurore, stessa casa editrice, stessa cura nell’esporre descrizioni, abitudini di vita dei numerosi organismi e stessa cura nella scelta delle fotografie che I’autore ha tratto dal suo archivio. Il nostro mare, dunque, continuerà a stupire. Per adesso tuffiamoci con curiosità nel grande mondo dei molluschi e dei crostacei dopo aver visitato quello dei pesci l’estate scorsa. Del resto, chi non ha mai raccolto una conchiglia, magari dalle strane fattezze, e non si è chiesto quale fosse il mollusco che la abitava?”

Probabilmente il professore Adriano Madonna e I’editore Jason R. Forbus, ci dicono che a questo libro ne seguiranno altri della stessa collana Incontri d’Estate, ma dedicati ad ulteriori phyla biologici: echinodermi, cnidari, tunicati, briozoi etc.