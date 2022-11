A Itri “lezioni sulla memoria” del prof. Meghnaci al museo del brigantaggio per ricordare la shoah e la violenza sulle donne

Sarà un venerdi di grande spessore socio-culturale quello in programma oggi, 25 novembre, a Itri. Il professore e studioso di fama internazionale David Meghnaci e il grande attivista dei diritti umani, Gianluca Peciola, terranno una lectio magistralis sul tema “Lezioni sulla memoria: “Ricomporre l’infranto – l’esperienza dei sopravvissuti”. L’incontro, per la cui presenza del pubblico vede l’ingresso gratuito, si svolgerà presso il foyer del Museo del Brigantaggio, alle ore 18,30. L’argomento trae spunto dal libro del Meghnaci , docente all’ateneo Roma Tre, che, a 12 anni dalla sua uscita, continua a stimolare confronto e dibattito. L’autore cerca di analizzare l’esperienza dei sopravvissuti alla Shoah affrontando il tema dell’elaborazione del lutto collettivo attraverso quattro significative figure. Nella stessa serata la dott. ssa Ilenia Cardogna apporterà il suo contributo alle iniziative messe in campo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne e “precederà di due giorni –sottolinea l’assessore alla Cultura Salvatore Mazziotti che ha curato anche questa nuova manifestazione- il momento conclusivo dell’evento “Pane, Amore e… Cinema – Rassegna cinematografica che ripropone opere di Gassmann, Manfredi, Mastroianni e Tognazzi e fa seguito alla Rassegna estiva che ha celebrato quattro divine del cinema italiano, Monica Vitti, Anna Magnani, Mariangela Melato e Sofia Loren la quale, tra l’altro, fu la protagonista, premiata con l’Oscar, del film “La ciociara” girato per la gran parte, qui a Itri. Interverrà come ospite d’eccezione, all’evento di domenica 27,Francesco Nadia Bedendo, che curerà l’introduzione musicale.

Orazio Ruggieri