Abilitati al primo soccorso i militari della Guardia Costiera

Si è svolta nella giornata di ieri, presso la Capitaneria di Porto di Gaeta, una prima sessione del corso per il rilascio dei brevetti di abilitazione al primo soccorso con uso del defibrillatore in favore dei militari della Guardia Costiera della provincia di Latina.

Il corso è stato organizzato con la partecipazione di personale sanitario del Servizio 118 di Latina e con personale delle Sezioni di Latina e Scauri della Società Nazionale di Salvamento. Al termine del corso sono stati rilasciati brevetti e rinnovi di brevetti esistenti a circa 60 militari provenienti da vari Uffici marittimi. Ulteriori moduli formativi saranno organizzati nei prossimi giorni.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Capitano di Fregata Angelo Napolitano, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della formazione e dell’addestramento per la Guardia Costiera, quale Autorità competente per il coordinamento della ricerca e dei soccorsi in mare, in particolare per il personale espletante servizio sulle unità navali specializzate.

Il dispositivo d’intervento della Guardia Costiera, infatti, prevede sale operative attive H24 in tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, e la presenza di motovedette pronte a muovere a richiesta in qualsiasi momento del giorno e della notte per l’assistenza in mare.

Fondamentale, pertanto, il possesso da parte del personale delle qualità e delle conoscenze in materia di primo soccorso al fine di poter assicurare il miglior servizio possibile alla collettività.