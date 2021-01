Un giovane di 21 anni di nazionalità ghanese è morto probabilmente a causa delle esalazioni tossiche sprigionatesi dal braciere che aveva collocato in casa per riscaldarsi. E’ accaduto la scorsa notte a Scauri, in una traversa di Via Appia.

Il ragazzo è stato trovato nel pomeriggio da alcuni amici che hanno subito allertato il 118 e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini del caso.