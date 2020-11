Nel pomeriggio di ieri i poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno tratto in arresto P.G., di anni 57, il quale deve scontare una pena residua di 6 mesi e 10 giorni di reclusione, in esecuzione al provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Ordinario di Latina.

In particolare, si segnala che l’uomo era stato condannato con giudizio abbreviato alla pena della reclusione di 2 anni per il reato di lesioni personali aggravate, in quanto nel gennaio 2013, armato di un coltello da cucina, aveva inferto diverse coltellate alla propria madre ottantenne, colpendola al collo e alla schiena e poi era fuggito lasciandola agonizzante in una pozza di sangue.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, così come disposto dal provvedimento restrittivo, è stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.