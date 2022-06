Accusa forti dolori alla schiena, soccorso dalla Guardia Costiera

Il tempestivo intervento della Guardia Costiera di Ponza ha permesso al personale medico del 118 di soccorrere e stabilizzare il Sig. S.A.O., quarantanovenne di nazionalità Cilena e Comandante di una delle imbarcazioni da diporto in sosta in uno dei pontili del porto di Ponza che, nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno, accusava forti dolori alla schiena e richiedeva immediata assistenza.

Grazie alla consolidata sinergia con il personale medico e paramedico ed alla prontezza di azione del battello pneumatico “GC L21” in forza all’Ufficio Circondariale Marittimo, il Comandante dell’imbarcazione veniva soccorso e trasportato presso la banchina Punta Bianca del porto di Ponza, per poi essere successivamente trasferito al locale poliambulatorio per le cure del caso.

Come ogni anno, la Guardia Costiera di Ponza invita l’utenza a consultare avvisi e ordinanze locali di sicurezza pubblicate sul sito https://www.guardiacostiera.gov.it/ponza e ricorda che per ogni emergenza in mare è possibile contattare il numero blu 1530, o in alternativa comunicare attraverso apparato radio VHF sul Canale 16 (canale dedicato alle emergenze in mare).

Comunicato stampa