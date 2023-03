Accusati di estorsione ai danni di un imprenditore, scarcerati i due indagati

Si è tenuto questa mattina, alle ore 11:00, dinanzi al GIP del Tribunale di Cassino, dott. Domenico Di Croce, l’interrogatorio di garanzia dei due soggetti arrestati dalla Polizia di Formia nella giornata dell 8 marzo 2023.

I due uomini, accusati di estorsione ai danni di un imprenditore per la somma complessiva di € 5.000, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Marina Marra, ha chiesto per uno dei due gli arresti domiciliari, per l’altro la misura del carcere.

In G.U.P., in esito alla discussione delle rispettive difese, rappresentate dagli avvocati Vincenzo Macari e Gaetano D’Orso, che chiedevano una misura cautelare minore, si è riservato.

A scioglimento della riserva assunta, il G.U.P., in accoglimento delle richieste delle difese, ha scarcerato i due indagati, disponendo per loro soltanto l’obbligo di firma alla P.S.