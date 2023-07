Acqualatina celebra le 9 Bandiere Blu ottenute dai Comuni costieri dell’Ato4-Lazio Meridionale, con la campagna di sensibilizzazione “Molto di più”

Anche nel 2023, la Foundation for Environmental Education ha premiato il territorio dell’Ato4-Lazio Meridionale con le Bandiere Blu, le uniche di tutto il litorale laziale: Anzio, Fondi, Gaeta, Latina, Minturno, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

Per celebrare il rinnovo di questo importante risultato per il nostro territorio, Acqualatina ha predisposto la campagna di sensibilizzazione “Molto di più” (con l’hashtag #moltodipiù), che prende vita in questi giorni di inizio estate su social media, siti web e organi di informazione.

La qualità delle acque depurate è uno dei principali parametri che concorrono all’ottenimento delle Bandiere Blu.

Il Presidente Lauriola: «La campagna che abbiamo ideato ha l’obiettivo duplice di promuovere l’unicità del nostro territorio e di fare un plauso all’impegno sinergico delle amministrazioni comunali e dei nostri professionisti. Per noi, eventi come questo rappresentano appieno le parole chiave della nostra missione: impegno, sinergia con le istituzioni, creazione di valore per il territorio. In altre parole, sostenibilità a tutto tondo»

La campagna “Molto di più” ci porterà in volo dai depuratori al mare, dal luogo di lavoro di tanti professionisti di Acqualatina alla natura a cui arriva il risultato del nostro impegno, per scoprire insieme che dietro le splendide acque e le meraviglie del nostro territorio “C’è molto di più”.

La campagna partirà con un suggestivo video che ci regalerà un vero viaggio mozzafiato su tutte le 9 località premiate, per proseguire con ulteriori 3 video, ognuno dei quali dedicato a 3 Comuni di un’area specifica: nord, centro e sud dell’Ato4.