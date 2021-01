Acquistare le scarpe online: consigli utili

Ormai negli ultimi tempi lo shopping online è diventato una buona abitudine nonché una comodità indiscussa, soprattutto in questo periodo con tutte le restrizioni che ci sono a causa del Covid-19. Alcuni articoli speciali, come le scarpe e comunque tutte le calzature, possono essere difficili da acquistare dal web, il fatto che non si possono vedere e toccare per capire se sono morbide e comode ma anche non poterle provare ed essere sicuri del numero giusto è un problema. Ma ci sono alcuni consigli utili da seguire per rendere l’acquisto di scarpe online molto piacevole e senza sbagliare, vediamoli insieme qui di seguito.



Come primo consiglio sicuramente bisogna trovare un sito di vendita di scarpe affidabile e di fiducia, che sia già ben conosciuto nel ramo dello shopping online. Come esempio di venditore affidabile sul web c’è sicuramente YOOX, un’azienda tutta italiana attiva nella vendita online di beni di moda e lusso. Qui trovate i prossimi due consigli, cioè acquistare prevalentemente prodotti di qualità, per non incappare in materiali scadenti che rendono una scarpa scomoda, e che siano marche ben conosciute da tutti come per esempio le scarpe Hogan da uomo, di ottima qualità e manifattura. Per comprare un paio di scarpe online senza sbagliare valutate anche le politiche di reso di un sito online, in modo tale che se non siete del tutto soddisfatti potete richiederlo per cambiare la vostra scelta.

La parte più difficile potrebbe essere quella di acquistare la taglia giusta del paio di scarpe che avete già adocchiato sul portale di shopping online. I consigli in questo caso sono due, potete infatti puntare su un modello di scarpe di una marca che già possedete, in questo modo potete scegliere con più tranquillità. Ogni e-commerce di calzature che sia rispettabile dovrebbe avere una guida alle taglie per ogni modello acquistabile, basta misurare il proprio piede dal tallone alla punta dell’alluce e il gioco è fatto!

Ricordate di misurare tutti e due i piedi, perché si sa che solitamente uno è più grande dell’altro, anche di poco, perciò prendete le misure bene e prendete il numero giusto in base al piede più lungo.

Come dicevamo prima è molto importante consultare prima di ogni acquisto le politiche di reso di un e-commerce, per non avere brutte sorprese dopo aver comprato le vostre scarpe. Infatti molti siti web si tolgono da ogni responsabilità richiedendo un pagamento per la spedizione di riconsegna dell’articolo. Invece, i portali di shopping online più seri e affidabili danno molta flessibilità per i resi e i cambi di prodotto, che possono essere effettuati anche dopo 90 giorni dall’acquisto e vengono ritirati dal corriere del tutto gratuitamente.

Meglio informarsi prima di ogni acquisto su queste clausole per comprare in tutta sicurezza e serenità.