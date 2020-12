Spendi a Fondi perché così la città non si spegne

Spendi a Fondi perché sul Corso è meglio che online

Spendi a Fondi perché dietro ogni vetrina…. c’è una persona

Spendi a Fondi perché il calore umano è compreso nel prezzo

Spendi a Fondi perché un buon consiglio, fa un ottimo acquisto

Ci sono 101 motivi, nel cuore di un’emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, per spendere nella propria città.

Ne sono convinti il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato che, per queste difficili festività natalizie, hanno deciso di lanciare una campagna mediatica e di sensibilizzazione, allo scopo di invitare i cittadini a fare acquisti entro i confini locali.

Regali, calze per l’epifania, addobbi, alberi, presepi, cesti, ortofrutta, vino, carne o pesce: qualsiasi articolo ci sia nella wish list di Natale o nella lista della spesa – è il messaggio dell’amministrazione ai cittadini – comprate a Fondi.

«Ne beneficeranno i singoli commercianti – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – ma in generale tutta la città: un’impresa salvata oggi è un possibile nuovo posto di lavoro domani»

«Con questa iniziativa – aggiunge l’assessore Stefania Stravato – ci proponiamo di tendere la mano ai commercianti della nostra città, in particolare alle attività del Corso Appio Claudio. La pandemia, per cause di forza maggiore, ha portato ad un boom di acquisti online. Se da una parte la possibilità di comprare con un click si sta rivelando un servizio indispensabile per chi, per esempio, è in isolamento, dall’altra sentiamo di dover rispondere al grido d’aiuto dei commercianti della nostra città. Dopo le restrizioni del lockdown – conclude – le attività hanno dovuto fare i conti con la crisi dei consumi dato che molti cittadini, temendo tempi peggiori, hanno ridotto gli acquisti allo stretto necessario. Con il Natale è prevista una ripresa fisiologica, il nostro obiettivo è quello di dare l’opportunità alle attività produttive del territorio di trarre, da queste festività, il massimo del vantaggio».

Media Partner dell’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Fondi, l’emittente radiofonica Radio Show Italia 103.5