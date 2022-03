Adolescenti sul web, come navigare in sicurezza: pro e contro delle social challenges

Al giorno d’oggi i giovani trascorrono la maggior parte del loro tempo su Internet; d’altronde, la loro nascita va di pari passo a quella del digitale, e il mondo del web sempra apparirgli più che familiare, come uno spazio naturale. La rete, infatti, può offrire molte opportunità agli adolescenti, ma, come tutto, non è neanch’essa esente da rischi, in special modo se si parla di privacy. A questo riguardo, esistono delle linee guida per navigare in tutta sicurezza che non possono che essere analizzate e prese in considerazione, in riferimento anche alle social challenges ormai molto acclamate dalle nuove generazioni.

Il mondo di Internet per i più giovani: l’importanza della sicurezza

Quando si parla di opportunità e rischi provenienti dalla rete, non si può partire dal considerare l’evento Internet Safety Day, ovvero la giornata mondiale della sicurezza in rete, che come consuetudine, anche quest’anno, ha sottolineato quali sono i pericoli a cui le nuove generazioni possono andare in contro navigando in rete, o, ancora, utilizzando i canali social. D’altronde la rete rappresenta un elemento quotidiano per la maggior parte dei giovani, considerando che in media i ragazzi trascorrono dalle 5 alle 10 ore connessi, spesso da smartphone. Per questo motivo, dunque, è naturale considerare più che rilevante il processo di sensibilizzazione sui temi della privacy e della sicurezza online. In Italia, oggi, nel 55% dei casi, i giovani dichiarano di aver ricevuto dei consigli a riguardo da parte degli insegnanti, e, di pari passo, molti genitori aggiungono il loro impegno in questa missione, spiegando ai ragazzi quali sono i pericoli che si celano dietro gli angoli del web.

Inoltre, stando a quanto rivelano alcune indagini, sono i social a rappresentare la fonte primaria di rischi, per un discorso legato alla tutela della propria privacy e dei dati personali. Si parla nello specifico del social gaming e delle challenges che gli adolescenti accettano, pubblicando contenuti alle volte contenenti informazioni sensibili e a rischio. Uno dei pericoli principali è il furto dei dati, nonché altre piaghe diffuse come il cyberbullismo, il sexting e l’adescamento di minori.

La partecipazione attiva degli adolescenti sul web: le social challenges

Molti sono gli adolescenti che frequentano in modo massiccio alcuni social di nuova generazione, come ad esempio Tik Tok, con tutti i pericoli del caso. Tra tutti i contenuti qui divulgati, spiccano prevalentemente le challenge, che per gli utenti diventano un modo per farsi notare, per ottenere pubblico e considerazione. Queste “sfide” rappresentano a tutti gli effetti dei contenuti utili per diventare celebri, ma con il pericolo di attirare gli haters, che non mancano mai. Va sottolineato, però, che lo stato psicologico di un adolescente è spesso ancora instabile, e dunque un attacco mirato all’autostima dei ragazzi che pubblicano tali video può causare molti danni.

Di contro, i social rappresentano comunque uno strumento comunicativo importante, ed è bene riuscire a capire come poterli sfruttare senza alcun risvolto negativo. Chiaro che, per coloro che volessero utilizzarli anche in ottica professionale, con lo scopo di ottenere successo, sarà necessario farne un uso regolare e costante, e, dunque, avere sempre a disposizione una buona connessione per poterli sfruttare. A questo proposito, esistono alcune soluzioni come l’opzione internet senza limiti ricaricabile di Linkem, per citare un’opzione, che consente di navigare sul web senza gravare eccessivamente sul costo della bolletta di fine mese. Infine, anche per chi volesse usufruire dei canali social per lavorare e godere di un buono stipendio, è bene sempre fare attenzione a qualsiasi azione o contenuto che potrebbe gravare alla propria salute, come nel caso delle challenges estreme.