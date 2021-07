Aggredisce i Carabinieri durante un controllo: arrestato 39enne

Nella decorsa notte, a Ponza, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per resistenza, violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale, un 39 enne di Roma poichè, nel corso di controllo scaturito nella tarda serata, in seguito ad una lite con una ragazza, oltre a proferire frasi dal tono minatorio e offensive all’ indirizzo dei militari operanti, colpiva con una testata uno di essi procurandogli lesioni alla regione frontale sinistra con prognosi di gg. 7 come riscontrato da personale sanitario del poliambulatorio del posto.

L’arrestato è stato trattenuto presso gli uffici della stazione dell’arma, in attesa del rito direttissimo.

Comunicato Stampa